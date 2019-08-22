Петербугским киноманам привезли польские фильмы

Петербургским киноманам привезли польские фильмы. Фестиваль национального кино торжественно открылся накануне в городе на Неве, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Всего покажут пять художественных фильмов. Открылись показы классикой — знаменитым "Каналом" Анджея Вайды. Фильм посвящен трагическому эпизоду истории — Варшавскому восстанию. Этому событию в 2019-м исполняется 75 лет. Режиссер снял ленту в 1957 году. Петербуржцы смогли увидеть отреставрированную копию картины.

Конечно, в программе будет и современное кино. Например, сегодня на экране лента Агнешки Смочинской "Дочери Танцпола". Представлять фильм из Польши прилетела сама режиссер.

Важная информация: вход на все показы бесплатный, но предварительно необходимо зарегистрироваться онлайн.