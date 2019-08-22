Политик во время заседания парламента нянчил и кормил ребенка гей-пары

Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард во время заседания нянчил младенца. Соответствующее видео появилось в социальных сетях и сразу оказалось в центре внимания.

На кадрах видно, как Маллард держит на коленях новорожденного и кормит его из бутылочки, затем он укачивает младенца. Невзирая на это, остальные присутствующие на заседании продолжают свои выступления, да и сам спикер участвует в дискуссии.

Как сообщает CNN, ребенок оказался сыном одного из членов парламента Тамати Коффи. Младенец воспитывается гей-парой, его родила им летом суррогатная мать. Сам Коффи является биологическим отцом ребенка.

Член парламента вышел на работу после декретного отпуска, на первое заседание ему пришлось взять с собой ребенка. Тревор Маллард предложил свою помощь Коффи в качестве няньки, чтобы тот спокойно выполнял свои обязанности.

Сам спикер парламента на своей странице в Twitter написал, что обычно в кресле он сидит один, но в этот день с ним присутствовал VIP-гость. Также Маллард поздравил Коффи и его партнера с рождением ребенка.

Это уже не первый случай, когда политики в разных странах приходят на заседания с детьми. Как сообщает BBC, в 2018 году депутат одной из партий Великобритании Джо Суинсон пришла в Палату общин с грудным ребенком.