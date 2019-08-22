Свалился в штопор: крушение самолета под Тольятти сняли на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения Як-55 под Тольятти. За штурвалом самолета находился 49-летний Сергей Химич, настоящий ас, старший авиационный начальник аэродрома, расположенного в двух километрах от села Подстепки Ставропольского района. Для него это был последний полет.

ЧП произошло около часа дня 18 августа. По данным транспортной прокуратуры, пилот без разрешения поднял в воздух машину и начал выполнять фигуры высшего пилотажа перед немногочисленными зрителями. Первоначально выдвигалась версия, что Як-55 загорелся в воздухе, однако опубликованные кадры говорят о том, что он свалился в штопор, врезался в землю и только после этого загорелся.

Химич от полученных травм погиб на месте, на борту он был один.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи рассматривают две версии произошедшего: ошибка пилота и техническая неисправность самолета.