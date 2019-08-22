Упавший под Череповцом вертолет достали из реки

Упавший под Череповцом вертолет сегодня удалось достать из реки Суда. Об этом сообщает ГТРК "Вологда".

Операция по подъему вертолетных обломков оказалась очень сложной. Геликоптер находился на трехметровой глубине, почти на пятнадцати метровом расстоянии от берега. Как уже сообщалось, накануне недалеко от деревни Сойволовская Вологодской области крушение потерпел двухместный вертолет. Пилот погиб. Так как при падении был задет высоковольтный провод, близлежащие селения на несколько часов оказались обесточены. Вчера же в течение дня электроснабжение восстановили.

По факту чрезвычайного происшествия возбуждено уголовное дело.