На Играх в Токио выступят 300 российских паралимпийцев

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что более 300 российских спортсменов выступят на Играх 2020 года в Токио. Рожков возглавит нашу делегацию на Паралимпиаде.

Павел Рожков возглавит делегацию России на Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Будут разыграны 540 комплектов медалей в 22 дисциплинах. Делегация нашей страны будет состоять из 500 человек. Более 300 из них спортсмены.

Российские спортсмены пропустили летние Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за обвинений в потреблении допинга, выдвинутых комиссией ВАДА под руководством Ричарда Макларена. На зимней Паралимпиаде 2018 года наши спортсмены выступали в нейтральном статусе.