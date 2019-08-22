Свечной завод в Петербурге обрушился во время сильного пожара

До 4 тысяч квадратных метров увеличилась площадь пожара, вспыхнувшего сегодня на заводе на юго-востоке Санкт-Петербурга. Вырывающийся из окон огонь сняли на видео.

Пожар возник на третьем этаже здания на Складской улице, где располагался цех по производству свечей. По другим данным, там находится деревообрабатывающее производство. Все сотрудники успели покинуть помещение, легкие травмы получили три человека.

Несмотря на усилия пожарных — а их на месте уже более ста, — пламя быстро охватило площадь в 4 тысячи "квадратов". На глазах спасателей произошло обрушение перекрытий третьего и четвертого этажей, огонь перекинулся на соседнее помещение.

МЧС планирует привлечь к тушению вертолет Ми-8. Пожару присвоен третий номер. Черный хвост от пожара виден за несколько километров.