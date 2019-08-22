Убийство Круга раскрыто? Что расскажет вдова артиста на большой пресс-конференции

Спустя семнадцать лет дело об убийстве певца Михаила Круга приняло новый оборот. Александр Агеев, являющийся членом банды "Тверские волки", рассказал, что был участником нападения на дом артиста в 2002 году. Многие полагали, что дело уже отправлено в архив, поскольку годами о расследовании не было никаких известий. В "Прямом эфире" обсудили последние известные подробности, связанные с громким преступлением.

Вдова Михаила Круга, известная певица Ирина Круг еще несколько лет назад называла имена тех, кто причастен к убийству ее супруга. Но доказательств для признания их виновными было недостаточно. Следователи попытались воспроизвести картину роковой ночи, в которую был убит артист. На днях они провели следственный эксперимент с подозреваемым.

Нападение на Круга произошло 30 июня 2002 года. Неизвестные ночью пробрались в жилище артиста и его супруги в Твери, они не ожидали застать хозяев. Преступники ударили тещу Круга пистолетом по голове. На крик пострадавшей выбежали Ирина и Михаил. Последнему достались все пули убийцы, в результате чего певец скончался.

Женщины уже не надеялись, что преступление когда-нибудь будет раскрыто. 24 сентября состоится большая пресс-конференция по этому делу. Пока Ирина Круг не может разглашать подробности, но утверждает, что на протяжении семнадцати лет расследование не прекращалось. Кроме признания Агеева у следствия есть другие доказательства его вины.

Многие не понимают, почему преступник решил признаться во всем спустя столько лет. Основная версия — он решил устроить себе "каникулы", поскольку признание сулит поездку в Москву и Тверь, что означает послабление режима. Для осужденного, отбывающего пожизненное наказание, это можно назвать отдыхом. При этом Агеев утверждает, что убийца не он, преступник лишь присутствовал в момент преступления. Криминалист Михаил Игнатов утверждает, что член банды "Тверские волки" в колонии успел убить двух своих сокамерников.

Бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам МВД Александр Шаркевич также считает, что Агеев не причастен к убийству — он соучастник, который шел на грабеж и на разбой, а не на убийство.

Шаркевич также рассказал, что расследование убийства певца не имело продвижений до 2006 года, пока не был убит криминальный авторитет Александр Костенко по кличке Лом (на то время он главенствовал в Тверской области). У преступника была мощная группировка, которая на тот момент была известна как "Ломовские".

Впоследствии еще один член банды "Тверские волки", киллер Александр Осипов признался, что в 2003 году убил Дмитрия Веселова — это тот самый снайпер, который был в доме Круга в роковую ночь. Он якобы сам рассказал Веселову о содеянном, а тот сразу убил его, чтобы отомстить за артиста. Член банды "Тверские волки" утверждает, что дружил с Кругом с 1996-го и уважал его не только за творчество.

Что показал следственный эксперимент в доме шансонье? Почему бывший вор в законе Саша Север считает, что певца убили из-за него? Ответы на эти вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".