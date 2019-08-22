Массовая авария в Сургуте попала на видео

В Сургуте произошла массовая авария после того, как внедорожник вылетел на встречную полосу. Столкнулись три автомобиля — Toyota Land Cruiser, Toyota Corolla и Volkswagen Touran.

Пострадали три водителя и один пассажир. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. По информации телекомпании "СургутИнформ-ТВ", возможной причиной аварии называется отказ тормозной системы внедорожника.