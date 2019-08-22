В Екатеринбурге полицейских подозревают в изнасиловании проститутки

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против троих сотрудников патрульно-постовой службы, которые, по версии следствия, изнасиловали 21-летнюю девушку прямо в служебном УАЗе. Дело возбуждено по статье об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

По сообщению регионального Следственного управления СК России, полицейских задержали сотрудники Управления собственной безопасности главка МВД РФ по Свердловской области. По словам официального представителя Министерства внутренних дел РФ Ирины Волк, в Свердловскую область для проверки информации о совершении местными полицейскими тяжкого насильственного преступления направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России. Волк отметила: виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Преступление произошло в ночь на 18 августа на пустыре за гаражами, передает "Интерфакс". На выходе из сауны полицейские задержали девушку, оказывавшую интим-услуги за деньги. Пострадавшая — уроженка Казахстана, российского гражданства у нее нет.

По словам источника, знакомого с ситуацией, задepжанную посадили в полицейский УАЗ, где сотрудники ППС, угрожая ей и ограничивая ее свободу, совершили в отношении нее изнacилoвaниe и иные действия.