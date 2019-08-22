Девочка погибла, спасая брата, схватившегося за провод

В Сосновском районе Челябинской области 12-летняя девочка пыталась спасти 6-летнего брата, который взялся за провод заземления. В результате этого она сама получила травмы и скончалась от поражения электричеством.

Об этом сообщает Следственный комитет по Челябинской области. Трагический инцидент произошел 21 августа. По предварительным данным следствия, девочка с братом гуляли после дождя на территории частного домовладения. Мальчик взял в руку провод заземления, который проходил по опоре, его ударило электрическим разрядом. Сестра попыталась отвести брата, но сама получила травмирование током.

Родственники пострадавших вытащили их из зоны поражения, после чего доставили в больницу. В настоящее время мальчик находится в реанимационном отделении.

По факту произошедшего проводится комплекс следственных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что в поселке Зимовники 14-летняя девочка залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи. В результате она получила удар током и потеряла сознание. Ее доставили в больницу с ожогами 4 степени.