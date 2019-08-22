Евгений Томашевский выиграл чемпионат России по шахматам

В Ижевске завершился суперфинал чемпионата России по шахматам. Победителем стал гроссмейстер из Саратова Евгений Томашевский

В заключительном туре Томашевский белыми победил Кирилла Алексеенко и, набрав 7 очков, занял первое место на турнире. Евгений во второй раз выиграл чемпионат страны. Первую победу он одержал в 2015 году.

В последний день соревнований Владислав Артемьев белыми сыграл вничью с Александром Мотылевым, Алексей Дреев белыми проиграл Эрнесто Инаркиеву. Владимир Федосеев также белыми фигурами обыграл Дмитрия Яковенко. Максим Матлаков белыми нанес поражение Александру Предке, Никита Витюгов сыграл вничью с Алексеем Сараной. В итоге Томашевский набрал 7 очков, Матлаков, Витюгов, Инаркиев — по 6,5, Предке, Алексеенко, Мотылев, Артемьев — по 5,5, Дреев — 5, Федосеев и Сарана — по 4,5, Яковенко — 3,5.

В чемпионате принимали участие 12 шахматистов Призовой фонд мужского турнира составил 6,5 млн рублей, из них 1 миллион достался победителю.