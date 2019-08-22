Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова продемонстрировала свои хореографические возможности, исполнив один из самых популярных танцев мира.

Соответствующее видео появилось на странице МИД в Twitter. Запись сделана во время молодежного форума "Машук-2019" во время посещения Захаровой секции обучения кавказским танцам. На кадрах видно, как официальный представитель МИД подает фотографам знак рукой, после чего выходит в центр круга и исполняет лезгинку.

🇷🇺 М.Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 22 августа 2019 г.

Это уже не первый танец, который публично демонстрирует Мария Захарова. В мае 2016 года она исполнила для журналистов, освещающих саммит Россия – АСЕАН, "Калинку". Свое решение представитель МИД объяснила тем, что дала соответствующее обещание, потому пришлось сдержать слово.