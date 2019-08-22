Песков о ЧП под Северодвинском: кто-то хочет исказить реальность

Кто-то хочет накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, будто существует реальная опасность. Так Дмитрий Песков прокомментировал слухи, связанные со взрывом экспериментальной ракеты в Архангельской области, пишет агентство "Интерфакс".

Ранее ряд СМИ опубликовал заявления неких врачей, участвовавших в ликвидации последствий инцидента. Они утверждают: их не предупредили, что пострадавшие, доставленные с места взрыва, заражены радиацией.

Пресс-секретарь отметил, что никто не знает имен этих врачей. А обезличено в данном случае говорить нельзя, добавил Песков. Тем более что раз с медиков брали расписки, связанные с профессиональной деятельностью и государственной тайной, то они должны соблюдать свои обязательства.

В заключении Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает информацию, которой нет оснований не доверять.

Трагедия на военном полигоне в Архангельской области произошла 8 августа: на плавучей платформе в Белом море взорвалась ракета с радиоизотопным источником питания. Погибли пять специалистов Российского федерального ядерного центра и двое военных.



После взрыва станции контроля засекли кратковременное повышение радиационного фона в районе города Северодвинска. Однако угрозы здоровью людей этот скачок не представлял.