Кремль: "двадцатка" выигрышнее, чем "восьмерка"

Возвращение нашей страны в формат G8 (нынешнюю "большую семерку") — не самоцель для России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем более, что, по мнению Москвы, обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике сейчас неэффективно без участия Китая, Индии и целой группы других стран.

С учетом этого другие форматы международного взаимодействия — например, G20 — выглядят "более выигрышно", отметил Песков. Он также напомнил о словах российского президента Владимира Путина о том, что наша страна не отказывается от общения с другими странами в любых форматах, передает ТАСС.

На днях американский президент Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "большую восьмерку". Это заявление он сделал в Белом доме на встрече с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом. По мнению Трампа, Россия была исключена из G8 при прошлом президенте США Бараке Обаме, так как российский лидер Владимир Путин "перехитрил его".

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий накануне заявил, что если России поступит предложение участвовать в саммите G7 в 2020 году, то Москва будет исходить из конкретной повестки обсуждения и обеспечения равных прав всех стран-участниц. Саммит, по его мнению, не должен сводиться к ритуальным действиям на фоне антироссийской политики санкций стран клуба G7.