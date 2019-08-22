Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельник

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.

Список игроков национальной сборной России, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном, будет обнародован в понедельник, 26 августа. Это наша стандартная практика – объявлять состав за неделю до сбора. Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб", -сообщила пресс-служба РФС. Начало сбора запланировано на 1 сентября.

6 сентября сборная России сыграет в Глазго со сборной Шотландии, а 9 сентября примет в Калининграде команду Казахстана. После четырех туров наша команда с 9 очками занимает второе место. У лидера сборной Бельгии 12 очков. По 6 очков у футболистов Шотландии и Казахстана. Три очка набрала сборная Кипра. Сборная Сан-Марино проиграла все четыре встречи.