Стал известен состав сборной России по баскетболу для участия в Кубке мира

Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу назвал имена игроков, которые примут участие в Кубке мира. Соревнования пройдут в Китае с 31 августа по 15 сентября.

В Китай отправятся следующие игроки защитники Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье", Владивосток), Александр Платунов ("Парма", Пермь), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань", Краснодар), форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — "Химки"), Андрей Зубков ("Зенит", Санкт-Петербург), центровые Артем Забелин ("Парма"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").

В окончательную заявку войдут 12 игроков. Тренерскому штабу предстоит найти еще двух лишних. Накануне отъезда расположение команды нападающий литовского "Невежеса" Никита Балашов. Ранее стало известно, что из-за травм не сыграют в Китае Тимофей Мозгов, Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Джоэл Боломбой.