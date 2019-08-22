Дагестанский чиновник на 34 года завысил свой возраст, чтобы получать пенсию

Заместитель главы села в Левашинском районе Дагестана завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает прокуратура Республики Дагестан. Следствием установлено, что чиновник 1989 года рождения получил в местном отделе УФМС подложный паспорт, в который были внесены заведомо ложные сведения о дате его рождения — возраст был завышен на 34 года.

Кроме того, дагестанский чиновник приобрел подложную трудовую книжку, в которой содержались ложные сведения о его работе в 1985-1996 годах в колхозе.

В феврале прошлого года мужчина обратился в районное отделение Пенсионного фонда с письменным заявлением, чтобы ему назначили трудовую пенсию по старости. Полученные документы позволили получить муниципальному служащему с марта 2018 по июль 2019 года выплаты в размере более 155 тысячи рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по трем частям — мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог.