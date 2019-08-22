Мария Шарапова начнет US Open матчем с Сереной Уильямс

Открытый чемпионат США – четвертый из турниров серии Большого шлема стартует в Нью-Йорке 26 августа. Стала известна первая соперница российской теннисистки Марии Шараповой.

В первом круге Мария Шарапова, занимающая сейчас 87 место в рейтинге ВТА, сыграет с американкой Сереной Уильямс. Серена посеяна на турнире под восьмым номером. Это будет 23 встреча соперниц. 19 поединков выиграла Серена, на счету Марии три победы.

Россиянка Анна Блинкова сыграет с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой. Дарья Касаткина встретится с британкой Йоханной Контой, а Екатерина Александрова — с австралийкой Самантой Стосур. Светлане Кузнецовой предстоит встретиться с американкой Кристи Ан. Соперница Маргариты Гаспарян определится по итогам квалификационного раунда.