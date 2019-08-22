Даниил Медведев сыграет с индийцем Гуннесвараном в первом раунде US Open

Прошла жеребьевка первого раунда Открытого чемпионата США по теннису – заключительного в этом году турнире серии Большого шлема. Стали известны первые соперники российских теннисистов.

Даниил Медведев, недавно выигравший турнир серии "Мастерс" в Цинциннати, начнет US Open встречей с индийцем Праджнешем Гуннесвараном. Медведев при жеребьевке был посеян под пятым номером. Его оппонент занимает 89 место в рейтинге АТП.

Карен Хачанов начнет турнир встречей с канадцем Вацлавом Поспишилом. В соперник Андрею Рублеву достался грек Стефанос Циципас.