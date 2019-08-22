350 лет главному символу страны. Как в России отмечают День флага

Отмечают День государственного флага и на Земле. Официальным символом бело-сине-красный триколор после более чем 70-летнего перерыва вновь стал в 1991 году. Однако его история уходит вглубь веков. Впервые он был поднят ровно 350 лет назад на военном корабле "Орел". Сегодня триколор — символ, который объединяет людей самых разных национальностей и взглядов.

Камчатка по красоте в это утро превзошла саму себя. Строгий Авачинский вулкан расцветает бело-сине-красным триколором. Счет участников живописного флешмоба идет на сотни.

Севастополь, площадь Нахимова, где в феврале 2014 года жители города выступили за путь в Россию, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища, студенты и школьники.

В историческом сердце большой страны, Ярославле, День флага тоже праздновали с молодежным оттенком. Школьники вместе с триколором и флагом региона несли и спортивную символику: в Ярославле открыли новый зал для спортивной борьбы.

"Главное — у нас есть люди. И мальчишки, и девчонки, которые будут заниматься спортом и защищать цвета нашего флага на международных аренах", — говорит губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

День флага объединил всех, и в каждом городе по-разному. В подмосковных Бронницах, где главный тренер сборной страны открывал детский турнир, огромный триколор развернули на футбольном поле.

"Красный — цвет победы! Синий цвет — это синее голубое небо над головой. А белый цвет – это, наверное, процветание какое-то. И белая полоса. Поэтому нам повезло с цветами, нам повезло со страной и вообще мы любим свою страну", — считает капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

К празднику национального флага МВД выпустило ролик, в котором дети рассказывают о нашей стране, людях, которые в ней живут и, конечно, о флаге.

В Астраханской области врио губернатора Игорь Бабушкин поздравил тех, под чьей защитой честь российского флага — военнослужащих полигона Капустин Яр.

В Москве торжества проходили на Поклонной горе. Тысячеметровое полотнище государственного флага нашей страны — живая частица России. Гордость переполняет и сжимает сердце, когда видишь, как триколор реет среди пьедесталов, в знак уважения и почета к победам отцов, дедов и прадедов.

На митинге ЛДПР в честь 350-летия Государственного флага России Владимир Жириновский напомнил еще об одном важном событии. Исторический триколор вернулся в 1991 году после провала августовского путча.

Когда верховный совет принял постановление о том, что триколору быть, его сразу надо было водрузить. Но где найти полотно такого размера. В тогдашней Москве в руках митингующих было много разных флагов: маленькие и 50-метровые. Нужный нашелся в кабинете министра внешних экономических связей и его подняли над Домом Советов, теперь это Белый дом. Он провисел всего пару часов, поскольку не был рассчитан на улицу.

Сегодня такого грандиозного праздника в честь государственного флага в мире нигде больше нет. Высота 3500 метров. В воздухе парашютисты Росгвардии одновременно развернули сразу несколько флагов, и прежде всего огромный триколор.