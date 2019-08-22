Русифицированный "Форпост" впервые поднялся в воздух

Обновленный разведывательный беспилотник "Форпост-Р" совершил первый полет. Видео испытаний опубликовало Министерство обороны России.



Как поясняют военные, тестирование нового дрона подходит к концу. С 2020 года должен начаться серийный выпуск БПЛА.

Основное отличие модификации с литерой "Р" от базовой версии – новый дрон полностью создан из российских комплектующих. Двигатель АПД-85, бортовые электронные системы и наземный пункт управления – все это отечественного производства.

Вес "Форпост-Р" — 500 килограммов, предельная высота полета – 6 километров. Топлива дрону хватает на 18 часов. Современное оборудование позволяет беспилотнику вести разведку в любое время дня и ночи. В Минобороны особо отметили, что БПЛА получил новую защищенную линию связи, которая позволила увеличить радиус действия на 100 километров.

Первые "Форпосты", поступившие в российские вооруженные силы еще 2010 году, являются копиями израильских БПЛА Searcher II. Они относятся к дронам средней дальности, предназначенным для разведки, целеуказания и корректировки огня.