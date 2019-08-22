Ольга Гиря – чемпионка России по шахматам

Определилась победительница суперфинала чемпионата России по шахматам. Ей стала Ольга Гиря из города Лангепас.

После 11 туров основного турнира сразу две шахматистки Ольга Гиря и Наталья Поонина набрали по 11 очков. Для выявления чемпионки пришлось прибегнуть к тай-брейку. Сначала соперницы обменялись победами в "быстрых шахматах". В "армагеддоне" победу одержала Гиря. Победительница шахматной Олимпиады и командного чемпионата мира впервые выиграла первенство страны.

Второе место у Натальи Погонинрй. Далее соперницы распределились в итогой таблице следующим образом – Александра Горячкина — 7,5 балла, Валентина Гунина — 7, Маргарита Потапова, Алина Кашлинская — по 6, Александра Костенюк — 5,5, Дарья Чарочкина — 5, Анастасия Боднарук, Полина Шувалова — по 4, Елена Томилова — 3, Зарина Шафигуллина — 2.