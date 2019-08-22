Захарова отказалась раскрывать информацию об обмене заключенными между РФ и Украиной

Вопросы, связанные с обменом заключенными между Россией и Украиной, должны и будут решаться соответствующими органами. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в прямом эфире программы "60 минут".

"Информация есть, но поделиться я ей не могу. Все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе, что и будет сделано", — отметила дипломат.

Также Захарова, отвечая на вопрос телеведущего Евгения Попова о возможной покупке острова Гренландия Соединенными Штатами, провела параллель с присоединением Крыма к России.

По ее словам, реакция западного мира на отстаивание права на самоопределение встречается самая разная.



Дипломат процитировала позицию королевской семьи Дании о том, что судьбу острова должны решать его жители.

"Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась Западу неправильной?" — задалась вопросом Захарова. "Оказывается, в идеологии и в политических предпочтениях, что касается геополитики, у нас очень много общего с той же самой Данией", — добавила она.

Представитель МИД подчеркнула, что Российская Федерация реализовала право жителей Крыма решать вопрос о принадлежности их территории, но реакция западных государств была принципиально иной.

"Мы сделали действительно все цивилизованно. Речь шла о результатах референдума в Крыму. Права людей нарушались десятилетиями. Итоги были восприняты и переподтверждены в ходе состоявшихся в регионе, который уже находится в составе РФ, дальнейших выборов президента и других голосований", — отметила Захарова.

Также дипломат заявила, что российская сторона готова рассмотреть предложения G7 по вопросу восстановления "Большой восьмерки", если они поступят.

"Если они вырабатывают консолидированную позицию раз в год по целому ряду вопросов: от международного терроризма до ситуации на Украине, то по такому логистическому, протокольному вопросу, как взаимодействие с Россией в формате своего форума, они должны были сначала договориться между собой. Так обычно делалось раньше, — отметила она. — Но, к сожалению, раньше мы имели дело с большими профессионалами. Сегодня мир так или иначе переходит в руки людей, связанных или исповедующих законы шоу-бизнеса".

Захарова добавила о том, что в ходе молодежного форума "Машук-2019", который проходит в Пятигорске, посетила секцию по обучению кавказским танцам. Она исполнила лезгинку с участниками площадки.