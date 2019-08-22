Полузащитник "Краснодара" Кабелля выбыл до конца сезона

"Краснодар" проиграл греческому "Олимпиакосу" в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с крупным счетом 0:4. Кроме того, краснодарцы потеряли своего самого дорогого футболиста – полузащитника Реми Кабелля.

В первом тайме французский легионер получил травму и не смог продолжить встречу. Медицинское обследование выявило у Кабелля разрыв крестообразной связки. Это означает, что Реми выбыл на продолжительный срок и вряд ли появится на поле в нынешнем сезоне.

29-летний Реми Кабелля был куплен "Краснодаром" у "Сент-Этьена" за 12 миллионов евро. Он является самым дорогим футболистом в истории клуба. Реми упел провести только 2 встречи в чемпионате России.