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22 августа 201922:35

Россия нарушила ДРСМД ради самозащиты, считают в Госдепе

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Россия пошла на нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности потому, что боялась появления подобного оружия у своих границ. Это следует из доклада, опубликованного Государственным департаментом США, пишет агентство "Интерфакс".

Также авторы документа напоминают, что бывший глава военного ведомства РФ Сергей Иванов выражал обеспокоенность по поводу ракет среднего и малого радиуса действия еще в 2004 году. А в 2017 году Владимир Путин назвал ДРСМД односторонним разоружением СССР.

Напомним, Соединение Штаты обвинили Россию в нарушении договора и 2 августа вышли из него.


Россия также приостановила действие ДРСМД, однако в одностороннем порядке ввела мораторий на размещение ранее запрещенных ракет. Он будет действовать до тех пор, пока Штаты не начнут разворачивать аналогичное вооружение, угрожающее России.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Он запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров и крылатых ракет наземного базирования.

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