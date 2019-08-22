От удара молнии в польских Татрах погибли 4 человека, более 100 пострадали

От ударов молний в четверг, 22 августа, в польских Татрах пострадали более ста человек, четверо погибли — в их числе двое детей.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который приехал на место трагедии. По его словам, постоянно поступает новая информация. Много людей находятся в тяжелом психологическом состоянии, сообщает РИА Новости.

Моравецкий отметил, что в последний раз подобная трагедия произошла на горе Гевонт 83 года назад — тогда погибли четыре человека.

По словам польского премьер-министра, спасательные мероприятия продолжатся утром, поскольку пока нет уверенности в том, что людей в горах не осталось. Моравецкий выражает надежду на то, что утренние работы не принесут дополнительных плохих новостей.

Одним из мест, где произошла трагедия, стала гора Гевонт. Сильная молния ударила в группу туристов. Реанимационные мероприятия не помогли спасти 12-летнего мальчика.

По словам спасателей, на вершине горы установлен металлический крест, в который, по всей вероятности, могла ударить молния. Также туристические тропы в районе горы огорожены металлическими цепями — они тоже могут нести опасность.

Некоторых туристов не испугали прогнозы синоптиков. Они остались в Татрах и надеются на то, что установившаяся с утра хорошая погода не испортится.