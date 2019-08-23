WorldSkills в Казани стартовал

В Казани открылся чемпионат мира по професиональному мастерству — WorldSkills. Полторы тысячи участников из 63 стран. Все молодые специалисты — не старше 25 лет. Бороться за звание лучшего будут в 56 компетенциях — от ювелиров до строителей. Российская команда — самая многочисленная, 63 участника.

Казанский кремль — цитадель высокого искусства. Невероятная архитектура, словно печать мастерства из прошлого. Сегодня — место встречи для мастеров настоящего. Профессиональный чемпионат WorldSkills Казань-2019 открывают национальные талисманы Алмаз и Алтын.

Юные мастера символизируют профессионализм и трудолюбие — главные ценности конкурса. Отстаивать которые и бороться за звание лучшего — приехали 1300 профессионалов из 63 стран. И десятки тысяч болельщиков. Но громче всех — наши.

Зажигательная Франция, болеет, конечно, по футбольному. Швейцарцы и вовсе пошли на абордаж. Капризную девушку – победу, для своей команды привлекают колокольным звоном.

А еще далекий Тайвань. Зажигательная Мексика. И в этот раз не обошлось без сомбреро. 45 международный чемпионат WorldSkills настоящий парад стран. Место притяжения Татарстан, а здесь знают толк в гостеприимстве.

Захватывающая и масштабная церемония открытия мирового чемпионата начнется здесь на стадионе "Казань-Арена". Через несколько минут, зрители в ожидании. За главной сценой наблюдают 140 миллионов телезрителей. Профессионализм — главная валюта 21 века. И участники турнира это хорошо понимают.

Центральный объект церемонии открытия — невероятный монумент дополненной реальности. И теперь команды начнут воплощать идеи в реальность. Впереди состязания в 56 компетенциях. Строительство и технологии, творчество, дизайн, сфера услуг, транспорт и логистика. И многое другое. Площадки разместились на территории в 75 тысяч квадратных метров. Мечтам есть, где разгуляться. Ведь если менять мир в лучшую сторону, то во всех сферах сразу.