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23 августа 201900:40

Калифорнию сотрясли подземные толчки

ZUMA Press/Global Look Press

В четверг, 22 августа, в центральной части американского штата Калифорния было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 212 километрах к северу от Лос-Анджелеса, их очаг залегал на глубине около 2 километьров. К настоящему моменту данных о пострадавших и разрушениях не поступало, передает ТАСС.

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