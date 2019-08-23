Калифорнию сотрясли подземные толчки

В четверг, 22 августа, в центральной части американского штата Калифорния было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 212 километрах к северу от Лос-Анджелеса, их очаг залегал на глубине около 2 километьров. К настоящему моменту данных о пострадавших и разрушениях не поступало, передает ТАСС.