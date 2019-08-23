В компании HP сменилось руководство

Предприниматель Энрике Лорес сменит Диона Вайслера на посту президента и генерального директора американской компании HP, работающей в сфере информационных технологий. По данным компании, смена руководства связана с семейными обстоятельствами, возникшими у нынешнего главы HP.

Официально передача руководящих функций произойдет 1 ноября текущего года. До собрания акционеров, которое состоится в 2010 году, Дион Вайслер, занимавший пост директора HP с 2015 года, будет входить в состав совета директоров компании, передает ТАСС.

Компания HP была образована в 2015 году в результате разделения корпорации Hewlett-Packard и стала ее официальным правопреемником, сохранив интернет-домен и название на бирже. HP производит компьютеры, принтеры и их комплектующие, ее капитализация составляет более 28 миллиардов долларов.