Новости Происшествия

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23 августа 201902:43

Следовавший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский борт, вылетевший прямым рейсом из Самары в Санкт-Петербург, вернулся в самарский аэропорт Курумоч. О причинах произошедшего не сообщается.

Повторный вылет самолета запланирован на 03:25 пятницы, 23 августа. В настоящее время все пассажиры рейса находятся в аэропорту, пострадавших среди них нет.

Рейс выполняла авиакомпания "Нордавиа", перешедшая в этом году на работу под брендом Smartavia, передает ТАСС.

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