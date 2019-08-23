Роботу Федору доверят уборку МКС

На время пребывания на Международной космической станции (МКС) российскому человекоподобному роботу Федору будет поручена протирка от пыли внутренних поверхностей станции, включая иллюминаторы, работа с ручным инструментом, стыковка и расстыковка штекерных разъемов как внутри, так и снаружи станции, а также подсветка рабочей зоны.

Управлять роботом на станции с помощью специального костюма будет российский космонавт Александр Скворцов, передает РИА Новости. Как сообщалось, робот-андроид Федор отправился на МКС 22 августа на беспилотном космическом корабле "Союз МС-14". После стыковки, запланированной на 24 августа, его перенесут в российский сегмент станции. На орбите Федор пробудет до 7 сентября.