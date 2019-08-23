Площадь лесных пожаров в России уменьшилась более чем вдвое

По данным Авиалесоохраны, по состоянию на утро пятницы, 23 августа, на территории России действуют более 130 лесных пожаров на площади почти 44 тысячи гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Сутками ранее охваченная огнем площадь составляла 102,1 тысячи гектара.

Такому снижению площади пожаров способствовала дождливая погода, часть пожаров потушена силами Авиалесоохраны, передает ТАСС. Сейчас в работах по ликвидации очагов возгорания задействовано 1,4 тысячи человек, 80 единиц наземной техники. Мониторинг природных пожаров ведут 39 воздушных судов, еще 18 задействованы в тушении огня, передает ТАСС.

В настоящее время наибольшее количество лесных пожаров в действует в Красноярском крае (98 возгораний на площади 23,4 тысячи гектара). На Чукотке зафиксировано всего три пожара, но их площадь составляет 11,5 тысячи гектара. Горят лета также в Забайкалье, Якутии, на Камчатке, в Иркутской, Мурманской и Магаданской областях, в Бурятии, Башкортостане, на Ямале и в Югре.

Всего пожароопасный сезон действует в 83 субъектах Российской Федерации, в четырех из них введен режим ЧС. В 42 регионах страны установлен особый противопожарный режим.