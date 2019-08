Давка на концерте в Алжире унесла жизни 5 человек

В Алжире во время концерта популярного местного рэп-исполнителя Сулкинга возникла давка, в результате которой погибли не менее пяти человек, еще более 20 пострадали.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu