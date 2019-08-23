Аварийный А321 "Уральских авиалиний" начали разрезать гидравлическими ножницами

В поле возле аэропорта "Жуковский" продолжается демонтаж самолета "Уральских авиалиний". Для этого специалисты используют гидравлические ножницы. Все ценные детали и механизмы с лайнера уже сняли. В салоне демонтировали кресла и обшивку. Откачали технические жидкости, в том числе оставшиеся 2,5 тонны топлива. Все, что останется после резки фюзеляжа, будет утилизировано. Работы планируется завершить до понедельника, сообщает телеканал "Россия 24".