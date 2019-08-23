На сайте МО РФ опубликовали документы об освобождении Кишинева

Минобороны России разместило на своём сайте уникальные исторические документы о Кишинёвской операции. Ровно 75 лет назад, в августе 44-го столицу Молдавии освободили от фашистов.

В новом разделе можно найти, например, схемы сражений и действий разведки, порядок расположения сил на переднем крае, оперативные сводки и наградные листы. Авторы считают, что особый интерес читателя вызовет ультиматум генерала Федора Толбухина.

Согласно документу, румынским и немецким дивизиям обещают сохранить жизнь, обеспечить безопасность, а раненым — оказать медпомощь, если они добровольно сложат оружие. В результате операции в плен попали свыше 50 тысяч солдат и офицеров Вермахта, напоминает телеканал "Россия 24".