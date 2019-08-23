Турция осталась без "Патриотов"

По информации телеканала CNN, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что Турции официально отказано в приобретении у Соединенных Штатов зенитно-ракетных комплексов "Патриот".

Представитель Госдепартамента США сообщил, что ранее Турцию предупреждали о том, что предложение о закупке комплексов "Патриот" на сумму 3,5 миллиарда долларов будет отозвано, если она согласится на поставки российский зенитно-ракетных систем С-400, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, ранее в связи с приобретением Анкарой С-400 Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.