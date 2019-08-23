Администрация Трампа намерена подмять под себя контроль над Персидским заливом

США начали распределять обязательства между другими государствами, чтобы полностью взять под контроль Персидский залив. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что возглавляемая Штатами коалиция "готова принять любую помощь". По его словам, "одни страны могут предоставлять корабли, другие – брать на себя расходы, третьи – оказывать материально-техническую поддержку".

Помпео добавил: кто какие функции возьмёт на себя – Вашингтон разглашать не будет. И общими усилиями США смогут сдерживать любое неугодное им государство, а не только Иран, чей экспорт нефти Вашингтон намерен свести к нулю. Под предлогом обеспечения безопасности судоходства, Штаты ранее уже направили в регион своих военных, напоминает телеканал "Россия 24".