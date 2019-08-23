Президент Италии призвал парламентские партии к урегулированию кризиса

Политический кризис в Италии должен быть разрешен в кратчайшие сроки. Об этом заявил президент страны Серджо Маттарелла. С ним во главе накануне прошли консультации правительства – после развала правящей коалиции в составе партий "Лига" и "Движение пяти звёзд".

Найти выход за один раунд не удалось, второй назначен на 27 августа, сообщает телеканал "Россия 24". По словам Маттареллы, это время дано партиям для того, чтобы обрести альтернативное парламентское большинство, которое поддержало бы новый кабмин. Иначе придется проводить досрочные выборы. А у Италии сейчас и так хватает проблем, в том числе – в экономической сфере.