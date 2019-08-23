Лесные пожары пожирают бассейн Амазонки

В Бразилии прокуратура начала проверку в связи с ростом числа пожаров в Амазонии. За полгода они уничтожили уже почти два миллиона гектаров леса. Полиция предполагает, что некоторые поджоги целенаправленно устраивают фермеры, чтобы занять больше земель.

По сравнению с прошлым годом, число пожаров в Амазонии увеличилось на 85 процентов, сообщает телеканал "Россия 24". Бразильцы начали критиковать президента Жаира Болсонару и его правительство – якобы они не уделяют охране окружающей среды достаточно внимания. По словам самого Болсонару, у Бразилии недостаточно ресурсов для борьбы с лесными пожарами.