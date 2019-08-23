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23 августа 201906:23

Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях

Global Look Press

Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения. Пострадали семь пассажиров.

Дым начал заполнять салон самолета, в котором находились 184 пассажира и семь членов экипажа, за 20 минут до приземления, и экипажем было принято решение об экстренной посадке, передает ТАСС. После благополучного приземления для эвакуации людей использовались надувные трапы.

Причины инцидента пока не установлены, ведется расследование.

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