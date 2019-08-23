В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

Российское посольство в Чехии возмущено реакцией местных властей на осквернение памятника Ивану Коневу в Праге.

Там заявили, что данный случай вандализма – далеко не первый, что это говорит о негативном отношении пражан к советскому полководцу, и что приводить монумент в надлежащий вид никто не собирается. Более того, власти муниципалитета настаивают на переносе памятника на территорию российского посольства.

Наши дипломаты ответили, что осквернение монумента Коневу в ночь на 22 августа — оскорбляет память о тысячах солдат и офицеров Красной Армии, которые ценой своих жизней освобождали Прагу от нацистских оккупантов.

"Посольство РФ в Чехии решительно осуждает совершенный в ночь с 21 на 22 августа акт вандализма в отношении памятника маршалу И.С.Коневу, установленному на площади Интербригады. Возмущены заявлением руководства района Прага-6 о том, что муниципальные власти не намерены приводить памятник в надлежащий вид", цитирует заявление посольства телеканал "Россия 24".