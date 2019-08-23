Американский предприниматель Патрик Бирн, в свое время заявлявший, что с ведома ФРР имел связь с россиянкой Марией Бутиной и информировавший обо всем бюро, покинул руководящий пост в компании, которую он же основал.

После того, как стало известно о работе Бирна на ФБР, акции основанной им компании упали на 30 процентов, а сообщение о его уходе с руководящего поста подняло их стоимость на 17 процентов, передает РИА Новости.

Ранее предприниматель рассказал, что познакомился с Марией Бутиной на конференции в 2015 году. По его словам, она хотела быть неофициальным каналом мира, а он мог открыть некоторые двери, но не хотел делать это без разрешения и счел необходимым проинформировать о контакте ФБР. Патрик Бирн признался, что первоначально их отношения с россиянкой были, как он выразился, "интеллектуальными", но позже они стали весьма близкими.

Спустя некоторое время ФБР распорядилось прекратить отношения, но на этом история не закончилась. Позже представители бюро сообщили, что хотят, чтобы Бирн возобновил романтические отношения с Марией Бутиной, и это пожелание исходит от людей в администрации Барака Обамы.

Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев по обвинению в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом. Признав себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти, россиянка была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, а если бы она не признала себя виновной, ей грозило бы многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока заключения Марии Бутиной — 5 ноября.