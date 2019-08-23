Блинкова остановилась в шаге от полуфинала на турнире в Бронксе

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела преодолеть четвертьфинальный барьер на турнире в Бронксе. Россиянка уступила китаянке Ван Цян со счетом 6:0, 1:6, 4:6.

Соперницы провели на корте 1 час 38 минут. В полуфинале Ван Цян сразится с Камилой Джорджи из Италии. Встреча пройдет 23 августа.

Напомним, что призовой фонд турнира в Бронксе превышает 225 тысяч долларов.