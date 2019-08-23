Кличко считает Севастополь украинским городом с особым статусом

Виталий Кличко назвал Севастополь украинским городом с особым статусом.

В эфире телеканала NewsOne он отметил, что на Украине всего два таких города – Киев и Севастополь. Также он сказал, что между ним и главой президентской администрации Андреем Богданом нет никакого личного конфликта. По его словам, конфликт гораздо шире.

Согласно украинскому законодательству, мэры городов с особым статусом также являются главами городской администрации. А власти Украины пытаются ограничить полномочия мэра столицы и сделать их чисто декларативными. "Чтобы мэр сидел, рассказывал, что он мэр, ленточки перерезал и цветы к памятникам клал", — сказал Кличко.

Уже более пяти лет Севастополь входит в состав РФ и является российским городом федерального значения.