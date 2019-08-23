В день "трех девяток" 19 сентября сыграют свадьбу более семисот московских пар

В Москве ожидается свадебный бум в день "трех девяток" — 19 сентября (19.09.2019), передает ТАСС.

"Столичные загсы приняли более 700 заявлений на регистрацию брака 19 сентября 2019 года. При этом традиционно четверг не пользуется популярностью у столичных молодоженов", — говорится в публикации на сайте мэра и правительства Москвы.

Необычные даты пользуются популярностью у москвичей для бракосочетания . Например, в 2018 году в день "трех восьмерок" в брак вступили более тысячи пар.

По словам начальника управления ЗАГС столицы Елены Ефремовой, обычно по четвергам торжественные церемонии регистрации проводят только во дворцах бракосочетания.

Но в этом году 19 сентября торжественные церемонии проведут в 28 отделах ЗАГС Москвы. Изменения в режим работы введут по просьбам горожан, которые решили пожениться в этот день. Помимо вальса Мендельсона для молодоженов прозвучат особые поздравления.

19 сентября москвичи смогут связать себя узами брака во всех загсах Москвы, кроме Кунцевского, Митинского, Ухтомского, Замоскворецкого и Люблинского.