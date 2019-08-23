Дальнобойщик ехал 17 часов, чтобы спасти раненого котенка

Дальнобойщик проехал 800 километров, чтобы спасти умирающего котенка.

Александр Ермолаев заметил на дороге котенка, который лежал под дождем на обочине. Сначала он проехал мимо, но потом решил вернуться. "Как только я дотронулся до него, он глаза открыл и у него слезы потекли — я такое в первый раз в жизни увидел", — рассказал Александр E1.ru.

Котик был сильно ранен – у него была сломана лапка и местами содрана шкура. Скорее всего, его сбила машина. Александр повез его в ближайшее село к ветеринару. Но там помочь не смогли, так как не было необходимого оборудования, и предложили кота усыпить. Дальнобойщик отказался и решил везти кота в Екатеринбург, куда он должен был доставить груз.

17 часов Александр вез умиравшего кота. Он останавливался каждые три часа на обочине, чтобы обработать ему ранки. Ветеринары из екатеринбургского центра реабилитации животных смогли спасти котенка, но ему пришлось ампутировать лапку. Сейчас Александр хочет забрать животное к себе домой в Саратов. Котенка он назвал Липтон.

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