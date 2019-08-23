Макгрегор извинился за нападение на посетителя бара в Дублине

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата ирландец Конор Макгрегор принес извинения за драку с одним из пожилых посетителей бара в Дублине, которая произошла 6 апреля 2019 года. 31-летний боец признался, что сожалеет о своем поступке.

"Я должен был раньше извиниться за инцидент, который произошел пять месяцев назад. Один из посетителей паба хотел хорошо провести время, а я ему испортил настроение. Я пытался загладить свою вину, но сейчас это уже не имеет значения", – приводит слова ирландца ESPN.

Напомним, что ранее пожилой мужчина отказался выпить виски под брендом Макгрегора. Этот факт вывел из себя экс-чемпиона UFC, ударившего посетителя паба по лицу.