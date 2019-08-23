Марин Ле Пен: попытки не пустить Россию в G8 - пародия на холодную войну

Во Франции глава партии "Национальное объединение" жестко раскритиковала позицию ЕС по поводу возвращения России к участию в формате G8, передает телеканал "Россия 24".

Марин Ле Пен в своем Twitter написала: "Выступая против Москвы в G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну". Также Ле Пен добавила, что антироссийская идеология – это пережиток прошлого, который вредит интересам Европы.

Ранее президент Франции Макрон предложил американскому коллеге Дональду Трампу пригласить Россию на саммит большой семерки в 2020 году в США. Трамп согласился на предложение Макрона. Ожидается, что американский лидер поднимет этот вопрос на встрече "семерки" в Биаррице.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, но это не является самоцелью.