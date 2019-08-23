Рикарду Са Пинту: ответная игра со "Спартаком" будет очень сложной

Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Са Пинту после победы над "Спартаком" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что его команде удалось выполнить план на игру. Тем не менее он отдал должное сопернику.

"Мы планировали не пропустить и забить в домашнем матче. Нам это удалось. Я уверен, что вторая игра будет очень сложной", – цитирует наставника "Браги" РИА Новости.

Также он нашел добрые слова в адрес столичных футболистов. "Они очень хорошо пользуются ошибками соперника. "Спартак" – опасная команда, которая хотела удивить нас быстрым вводом мяча в игру и резкими передачами", – отметил Рикарду Са Пинту.

Напомним, что "Брага" на своем поле одержала победу над "Спартаком" со счетом 1:0. Ответная встреча этих команд состоится 29 августа в Москве.