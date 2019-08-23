Магадан получит федеральные средства на комплексный мастер-план развития города. Проект затронет и благоустройство дворов. Губернатор области и мэр города оценили качество работ в одном из кварталов.

Парк именем известного геолога Болдырева. Инициативные жильцы зарегистрировали заявку по муниципальной программе "Формирование современной городской среды" еще в 2017. Квартал благоустроили за два года. Контракт с подрядчиком обошелся в 8 миллионов рублей. В ходе рейда губернатор Сергей Носов еще раз подчеркнул, что при поддержке президента Магадан получил 100 миллионов рублей на комплексный мастер-план.

"Таких городов немного, которые попали под особое внимание и Магадан – в их числе. Мы планируем подготовить проектно-сметную документацию. Нам нужно вот в таком объёме, как мы видели дворы, делать по десять объектов в год, финансированием обеспечим", — заявил глава региона.

Как сообщает "Вести Магадан", на улицах Болдырева и Карла Маркса работы по благоустройству завершены, а на Приморской только начинаются. Там закладывается фундамент для 4-х домов, а по проекту будет целый комплекс.

Реконструкция пирса — ещё один объект. Работы там и на набережной бухты Нагаева планируют завершить в 2021 году.